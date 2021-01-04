В Сургуте сегодня, 4 января, горел автомобиль. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей на место происшествия.– Сообщение о возгорании автомобиля на улице Островского поступило в 09.50 по местному времени. Его удалось ликвидировать спустя семь минут. К счастью, обошлось без пострадавших, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО-Югре.От подразделений МЧС привлекались одна единица техники, а также четыре человека личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания.