В период зимних морозов югорские специалисты МЧС России предупреждают водителей о соблюдении мер личной безопасности и напоминают о важных правилах при поездке за город. Сначала для дальней дороги стоит подготовиться самому водителю. Так, перед началом следования необходимо уточнить прогноз погоды, есть ли ограничение движения на маршруте.– Проверьте техническое состояние транспортного средства, наполните топливом не только бензобак автомобиля, но и дополнительные канистры, если это необходимо. Возьмите с собой буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для «прикуривания» и медицинскую аптечку. Очень важно взять с собой в дорогу теплые вещи, горячие напитки в термосе и продукты питания. Пополните баланс счёта мобильного телефона перед началом движения. В любой момент вам может понадобиться исходящий звонок, – советуют спасатели.Очень важное правило, которое особенно актуально в сильный мороз - это водительская выручка. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия ни в коем случае, не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду. Незамедлительно позвоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру -101 или на единый номер вызова экстренных служб - 112. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водителей проезжающего транспорта в ближайшую пожарную часть.