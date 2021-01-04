В воскресенье, 4 января, в Югре ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 2 – 7 м/с. Температура воздуха ночью -33,-38 ºС, в западных районах -25,-30 ºС, днем -26,-31 ºС, по восточной половине местами -32,-37 ºС, по западной -20,-25°С.По г. Ханты-Мансийску: Небольшая облачность. Без осадков. Ветер южных направлений 2 – 7 м/с. Температура воздуха ночью -33,-35 ºС, днем -27,-29 ºС.Сургут: ясно. Днем -38, ночью -40. Ветер 3-4 м/с.Нижневартовск: малооблачно. Днем -35, ночью -39. Ветер 2-3 м/с.Нефтеюганск: ясно. Днем -35, ночью -37. Ветер 4-5 м/с.Когалым: ясно. Днем -36, ночью -37. Ветер 2-3 м/с.