Многие югорчане любят зиму не только из-за новогодних праздников, но и подледного лова. Однако, отправляясь на рыбалку, не стоит забывать о возможных опасностях, которые таит замерзшая река.Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминает об основных правилах безопасного поведения:- отправляясь на рыбалку, не забудьте взять с собой пешню или палку. Передвигаясь по льду и постукивая ею перед собой, можно заранее обнаружить слабый лед. Полынью или тонкий лед не всегда можно увидеть, особенно под снегом. Ни в коем случае не проверяйте прочность льда ударом ноги! В большинстве случаев это приводит к провалу;- еще не помешает иметь с собой длинную прочную веревку (10-15 метров). В экстренной ситуации она может оказать помощь вам или кому-то другому;- не забывайте, что самыми опасными участками льда являются места с торчащей растительностью, у свай, опор, деревьев, а также береговой зоны. Еще представляет опасность темный и водянистый лед. Он более подвержен к разрушению;- помните, что передвигаться по льду лучше в светлое время суток и возвращаться обратно тем же маршрутом, которым вы пришли к месту рыбалки;- ни в коем случае нельзя выходить на лед при плохой видимости;- нельзя бурить много лунок на ограниченном пространстве. Это может сделать его очень слабым;- обязательно возьмите с собой мобильный телефон. При несчастном случае можно будет вызвать помощь. А залог успешного спасения заключается в своевременном вызове спасателей.Если вы провалились в воду:- не поддавайтесь панике;- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на прочную поверхность;- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли;- зовите на помощь.