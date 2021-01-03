В окружной клинике Ханты-Мансийска начали применять новую отечественную методику для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом - кислородно-гелиевую терапию. Для этого было закуплено специальное оборудование в рамках окружной программы с участием губернатора и правительства Югры.Отметим, что эта методика показана пациентам на ранних этапах заболевания с дыхательной недостаточностью, находящимся под круглосуточным наблюдением в инфекционном госпитале. Много лет методика была на вооружении у специалистов в лечении пациентов с обструктивными заболеваниями органов дыхания. В условиях пандемии метод стал успешно применяться в ведущих клиниках страны для лечения пациентов с ковидной инфекцией.Кислородно-гелиевая смесь отличается от обычной кислородно-воздушной более высокой текучестью газа - в четыре раза. То есть, возможность проникновения газа в альвеолы легких для обеспечения пациентов кислородом намного выше, чем обычными смесями, которые применяются в больнице, также газообмен происходит с меньшим количеством физических затрат на дыхание и с большей эффективностью.Кроме положительного эффекта, новое оборудование позволяет подогревать кислородно-гелиевую смесь до температуры 90 градусов и подавать больному, что повышает воздействие на вирус.-Пусть не пугает никого данная температура, мы с вами посещаем бани, сауны, где температура достигает 120 градусов. Этим сухим воздухом мы дышим, и это не вызывает никаких патологических процессов в органах дыхания. Таким образом получить какое-то осложнение при применении смеси высокой температуры фактически не возможно, если действовать по технологии, - рассказал заместитель руководителя по медицинской части больницы Денис Никитин.