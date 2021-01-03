За первые два дня 2021 года в Югре зарегистрировано 35 пожаров. В большинстве случаев горят дачи, объекты жилого сектора, транспортные средства и бани. Основные причины - нарушения, связанные с эксплуатацией печей. Два возгорания произошли из-за неправильного использования пиротехнических изделий.От огня пострадали 23 строения и 9 транспортных средств. Травмы получили два человека. Также спасены материальные ценности на сумму более 11 миллионов рублей.Кроме того, пожарно-спасательные подразделения четыре раза привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминает: во избежание пожара необходимо проявлять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности.Особого внимания требуют электрическое отопление, включенные электрообогреватели, а также затопленные печи в жилых домах и квартирах.В случае пожара незамедлительно звоните по телефону 101.