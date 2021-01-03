Нижневартовский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.307 УК РФ (заведомо ложные показания в суде).Все началось в августе 2019 года в одном из дачных домов товарищества Нефтяник. В тот день 43-летний мужчина повздорил с бывшим мужем своей родной сестры во время семейного застолья. Не сдержавшись, он схватил нож, а затем нанес потерпевшему удар в область шеи, от чего он скончался на месте происшествия. Во время инцидента в доме также находились сестра злоумышленника, его сожительница и племянница со своим другом, которые стали свидетелями произошедшего, а одна из женщин - непосредственным очевидцем.В ходе предварительного следствия перечисленные лица дали логичные, последовательные и детальные показания, известных им обстоятельствах конфликта.Однако во время рассмотрения уголовного дела судом, которое проходило в декабре 2019 года и в январе 2020 года, данные свидетели вдруг отказались от своих первоначальных показаний прямо в зале суда. Они изложили иные сведения, суть которых заключалась в том, что их родственник оборонялся, в то время как сам был инициатором конфликта.Несмотря на данную попутку, суд не приняты во внимание новые факты, ввиду их явной недостоверности. В результате убийца приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Кроме того, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по обвинению свидетелей в даче заведомо ложных показаний направлено в суд для рассмотрения по существу.В случае согласия суда с выводами следствия обвиняемые могут понести наказание в виде значительного штрафа, двух лет исправительных работ или до трех месяцев ареста.