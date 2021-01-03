В Когалыме завершилось строительство детского сада на 320 мест или 16 групп, расположенного в восьмом микрорайоне города.На данный момент все работы на объекте завершены: выполнена отделка стен, монтаж оборудования, установлена мебель. Сейчас специалисты занимаются наладкой внутренних слаботочных сетей и системы приточно-вытяжной вентиляции.Садик проходит проверку окружного Жилстройнадзора, по результатам которой будет выдан документ о соответствии объекта всем санитарным нормам и требованиям. Далее он будет введен в эксплуатацию, а специалисты управления образования приступят к получению лицензии.На сегодняшний день известно, что детский сад объединят с располагающейся рядом школой №10 в единое образовательное учреждение «Школа-сад №10».-Когалым активно развивается. Мы каждый год прирастаем численностью населения, это ставит перед нами новые задачи по строительству социальных объектов, в первую очередь детских садов и школ. Запуск конкретно этого детского сада позволит нам решить территориальную доступность дошкольных учреждений для жителей 7 микрорайона. Кроме того, он позволит существенно сократить очередность детей до 3-х лет, - отметил глава города Николай Пальчиков.Новый детский сад - это современное дошкольное учреждение, в котором предусмотрены два бассейна, гимнастический и музыкальный залы, помещение эстетического развития, медицинский блок, административно-хозяйственные и служебно-бытовые помещения, а также прогулочная зона, оборудованная видеонаблюдением.