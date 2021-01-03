В воскресенье, 3 января, в Югре ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью опустится до -41 градуса, по западу до -31. Днем столбики термометров покажут -33 градуса, по западу до -25.Ханты-Мансийск: ясно. Днем -36, ночью -40. Ветер 4-6 м/с.Сургут: ясно. Днем -38, ночью -40. Ветер 3-4 м/с.Нижневартовск: ясно. Днем -37, ночью -40. Ветер 3-4 м/с.Нефтеюганск: ясно. Днем -36, ночью -39. Ветер 3-4 м/с.Когалым: ясно. Днем -36, ночью -38. Ветер 3-5 м/с.