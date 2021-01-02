В 18:15 на улице Северная в Нижневартовске 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота», по предварительным данным, не учла дорожные и погодные условия, допустила занос машины с последующим столкновением с автобусом «МАЗ», а также наездом на препятствие.В результате аварии четыре пассажира «Тойоты», женщины 1972 и 1995, мужчина 1994 и мальчик 2019 годов рождения, получили телесные травмы.Также известно, что на территории автономного округа сотрудники ГИБДД задержали 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 9 – за отказ от медосвидетельствования, 4 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. Кроме того, 6 водителей привлекли к ответственности за выезд на встречку, 11 – за нарушение требований к перевозке детей.Автоинспекторы призвали водителей быть предельно внимательными и аккуратными при управлении транспортом.- Выбирайте безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, соблюдайте необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких ускорений и торможений, - обратились к югорчанам сотрудники ГИБДД,Всего за минувшие сутки на территории ХМАО зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия. В них семь человек получили травмы, в том числе один ребенок - пассажир.