Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 2 января 2021 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 226 человек, с начала периода – 41 740.Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии в округе – 41 514. Выздоровели за весь период пандемии – 37 963 человека.За последние сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 447 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 897 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 212 637 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исхода, выздоровело 2 599 035 человек.