В Югре , впервые, 2021 год встретили 10 студентов-египтян. Южные студенты учатся в Медицинском институте Сургутского госуниверситета. Студенты рассказали о том, что они были готовы к такой холодной погоде и уже начинают адаптироваться.Иностранные граждане прилетели в нашу страну всего месяц назад. Их медицинское обучение займет 6 лет. Именно столько времени они будут проживать и обучаться в Югре. Первые три года будущие врачи будут изучать основные дисциплины, такие как азы лечебного дела, анатомию, а затем углубятся в клинические дисциплины. Практику египтяне будут проходить в местных лечебных учреждениях.Весь персонал, причастный к обучение иностранных граждан, был полностью подготовлен к работе. На английский язык была переведена 91 программа дисциплин. Также все преподаватели прошли нужную языковую подготовку.