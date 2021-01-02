Сегодня, 2 января, в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный 2-7 м/с. Температура ночью -37,-42 °С, днем -33,-38 °С.Ханты-Мансийск: Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный 2-7 м/с. Температура ночью -38,-40 °С, днем -34,-36 °С.На Руси этот день посвящался отчиму дому, в котором человек родился и вырос. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.По народным приметам, ребенок, родившийся в Игнатьев день, будет тесно привязан к дому и семье. Встретиться и пообщаться в этот день с семьей считается хорошим делом для всех.07