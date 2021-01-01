Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 1 января 2021 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 220 человек, с начала периода – 41 514.Оперативный штаб Югры сообщил о новых случаях распространения коронавирусной инфекции в регионе. По данным специалистов, за последние сутки в округе выявлено 220 новых случаев COVID-19. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 31 пациент, с симптомами ОРВИ выявлен коронавирус у 186 человек, в бессимптомной форме заболевание протекает у трех человек.Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии в округе – 41 514. Выздоровели за весь период пандемии – 37 963 человека.За последние сутки в России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 798 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 186 336 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 555 летальных исходов, выздоровело 2 580 138 человек.