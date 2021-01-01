В Югре в 2021 году ввели новую единовременную выплату для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Такое решение приняли члены правительства Югры в ходе состоявшегося накануне заседания под председательством губернатора Натальи Комаровой.В этом году на каждого ребенка, родитель которого находится по алиментным обязательствам в исполнительном розыске, будет предоставлена единовременная денежная выплата, размер которой составит 20 400 рублей. Предоставляться она будет ежемесячно в сумме 2 040 рублей в период нахождения должника по алиментным обязательствам в исполнительном розыске, но не более 10 месяцев.Подать заявление на выплату можно через единый портал Госуслуг либо почтовым отправлением в центр социальных выплат по месту жительства.