Накануне Нового года губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова побеседовала в прямом эфире с жителями Нижневартовска. Большой и конструктивный диалог вели о ветхом жилье, в ходе него глава Югры прокомментировала новый федеральный закон об использовании механизма комплексного развития территорий, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Документ в числе прочего допускает расселение аварийного и ветхого жилья, предусматривает реализацию программ развития городских территорий.– У Нижневартовска уже есть опыт освоения уже застроенных территорий. Это один из первых муниципалитетов, использовавших данный механизм: микрорайоны малоэтажной застройки с аварийным жилым фондом передавались застройщику, который освобождал территорию, предоставлял людям новое жилье, – сказала глава региона.Комплексный подход к обустройству заложен в югорском стандарте комплексного развития территорий населенных пунктов, разработанном правительством автономного округа по поручению главы региона.– Нормы и регламенты создадут предпосылки для привлечения внебюджетных источников финансирования для развития застроенных территорий, закон даст дополнительный импульс для ликвидации ветхого и аварийного фонда, – считает директор регионального строительства Кирилл Мыскин.