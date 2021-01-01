Сегодня, 1 января, в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют северный ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -36… -41 градусов, днем -34… -39 градусов, по восточной половине местами -26… -31 градусов. Осадков не будет.Ханты-Мансийск: -38 градусов, ясно, ветер тихий, северо-западный 1 м/с.Сургут: -34 градуса, малооблачно, ветер легкий, северный 2 м/с.Нижневартовск: -31 градус, облачно, ветер легкий, северный 2 м/с.Нефтеюганск: -36 градусов, облачно, ветер слабый, северный 4 м/с.Когалым: -35 градусов, облачно, ветер легкий, северный 3 м/с.1 января на Руси отмечался Ильи Муромца. В этот день гадают: очищают 12 луковиц от верхних чешуек, насыпают на каждую луковицу по кучке соли и кладут их на ночь на печь. На какой луковице за ночь соль повлажнеет, такой по счету месяц будет дождливый. Или вынимали из луковиц 12 чашечек, насыпали в них соль и ставили на окно в ночь под Новый год. Как влажнела соль или нет, тот месяц будет влажный, дождливый или сухой.В этот день русская православная церковь также поминает святого Илью Муромца, мощи которого покоятся в катакомбах Киево-Печерской лавры. По свидетельству Кальнофойского, монаха Киево-Печерской лавры, жившего в 17 веке, Илья Муромец жил за 450 лет до него, то есть в 12 веке.