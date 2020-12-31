Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 31 декабря 2020 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 223 человек, с начала периода – 41 294.Оперативный штаб Югры сообщил о новых случаях распространения коронавирусной инфекции в регионе. По данным специалистов, за последние сутки в округе выявлено 223 новых случаев COVID-19.По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 48 пациентов, с симптомами ОРВИ – 166 ковид-положительных, в бессимптомной форме заболевания – девять случаев.Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 41 294. Выздоровели за весь период пандемии — 37 734 человекаЗа последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 593 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 28 922 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 159 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 019 летальных исходов, выздоровело 2 554 340 человек.