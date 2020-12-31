Два мужчины и женщина провалились в полынью недалеко от Нижневартовского ГРЭС на реке Вах. Пострадавшие выбрались из воды самостоятельно, просили о помощи, потому что остались без транспорта и не могли добраться до населенного пункта. О происшествии они сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовского района, сообщение пришло около 04:00 30 декабря.На помощь приехали семь спасателей «Центроспас-Югория». На месте они выяснили, что одному из мужчин и женщине удалось выбраться на берег самостоятельно. Их нашли, когда те пешком шли к автомобильной дороге. Спасатели сопроводили пострадавших до автомобиля «скорой помощи». Однако третий пострадавший, как оказалось, выплыл на противоположный берег реки, он был в сознании, отвечал на телефонные звонки.Спасатели объехали карьер, так как напрямую по реке было слишком опасно передвигаться. После и для снегохода дорога закончилась, поисковой группе пришлось идти пешком около полутора километров.Когда спасатели добрались до пострадавшего, он уже изрядно замерз. Мужчину одели в теплые вещи, отогрели. На обратном пути его пришлось нести на руках. В машине скорой помощи пострадавшего осмотрели врачи. Оказалось, мужчина получил переохлаждение, его госпитализировали в больницу.– Причиной происшествия стала элементарная беспечность людей, – пояснила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Югре Ольга Кашкарова. – Граждане выехали на водоем в темное время суток. Рядом находился карьер Нижневартовской ГРЭС, где вода не замерзает даже при самых низких температурах. Лед на данном водоеме очень тонкий и опасен не только для выхода людей, но тем более для выезда техники».Спасатели предупреждают: водоемы опасны в любое время года. Не стоит пренебрегать правилами безопасности и рисковать жизнью ради сомнительного удовольствия. Несмотря на то, что лед на реках и озерах Югры сформировался, опасность могут представлять запорошенные снегом полыньи. А карьеры, куда происходят сбросы теплой воды с электростанций, в зимний период практически не замерзают.