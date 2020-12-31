Сегодня, 31 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, ветер северный 2-7 м/с. Температура ночью понизится до -29… -34 градусов, при прояснениях до -35… -40 градусов. Днем до -27… -32 градусов, по северо-западным районам до -33… -38 градусов.Ханты-Мансийск: -33 градуса, ясно, ветер тихий, северо-западный 1 м/с.Сургут: -31 градус, преимущественно облачно, ветер легкий, северный 2 м/с.Нижневартовск: -29 градусов, облачно, ветер легкий, северный 2 м/с.Нефтеюганск: -32 градуса, ясно, ветер слабый, северный 4 м/с.Когалым: -33 градуса, облачно, ветер легкий, северный 3 м/с.Сегодня, 31 декабря, по старому стилю день памяти святителя Модеста. На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под гадающим застучит – его ждет смерть, если зазвенит – свадьба, а если послышится молотьба – будет богатым.Вечером в этот день брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.