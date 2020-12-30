В полицию Сургута обратилась 23-летняя девушка, ставшая жертвой мошенников.Было установлено, что горожанке позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником московской полиции. Далее он сообщил, что на имя югорчанки пытаются оформить кредит, позже будет проведено расследование и возбуждено уголовное дело.Однако сейчас девушку должна заботить сохранность ее денег. Для этого ей надо следовать инструкциям сотрудника банка, который свяжется с ней в ближайшее время. Вскоре потерпевшей перезвонил якобы специалист Центрального Банка России. Он подтвердил попытку оформления займа, причем, по его словам, было сразу же три заявки. Позже разговор продолжился с мнимого стационарного номера телефона приемной УМВД России по г. Сургуту. Мошенник, представившись полицейским, посоветовал девушке оформить встречный кредит и пообещал во всем разобраться. Проверив номер телефона на подлинность в интернете, пострадавшая убедилась в правдивости информации, начав выполнять требования банковских сотрудников.Гражданка оформила на себя встречный кредит на сумму в 200 тысяч рублей. Сняв деньги через банкомат, она совершила более десяти переводов, тем самым пытаясь сохранить свои сбережения. Впоследствии мошенники пообещали, что она с легкостью сможет вывести их с резервных счетов.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 КУ РФ «Мошенничество». Наказание за это - лишение свободы сроком до 6 лет.