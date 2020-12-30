В Югре продолжается пандемия коронавируса. Среда ознаменовалась для жителей региона печальной новостью: еще три человека скончались от COVID-19. Таким образом, общее число погибших - 537.Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 217 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 41 071. По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 49, с симптомами ОРВИ - 161, в бессимптомной форме - 7.Картина заболеваемости в населенных пунктах выглядит следующим образом:Из хороших новостей: за сутки 296 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 37 515.В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 513 человек с COVID-19, с начала периода - 3 131 550. Выздоровевших - 29 235, за весь период - 2 524 418. Умерших - 599, с начала периода - 56 426.