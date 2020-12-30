В Сургуте завершилась аккредитация медицинских специалистов. В итоге свою профпригодность доказывали почти 250 человек по 30 медицинским профилям. Их оценивали 137 врачей-экспертов из 17 медицинских организаций города, 48 из них - специалисты Сургутской окружной клинической больницы. Их задача - узнать готовность специалистов с высшим образованием к трудовой деятельности.Испытания проходили в три этапа: тестирование, оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях, а также решение ситуационных задач и (или) решение ситуационных задач (практико-ориентированный этап).Аккредитация проходила на базе медицинского института СурГУ в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323- ФЗ.География участников была представлена не только югорскими городами , но и другими уголками страны (республика Дагестан, Адыгея, Чеченская, Марий Эл, Башкортостан, Пермский край, Челябинская, Омская, Томская, Кемеровская, Тюменская, Ивановская области, ЯНАО, Ставропольский и Алтайский край и другие).В этом году испытания прошли 245 специалистов. В соответствии с законодательством аккредитованные врачи могут осуществлять практическую деятельность по специальности с 2021 года.