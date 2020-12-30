Ежегодно сотни врачей, медицинских сестер и работников младшего медперсонала выходят на дежурство в новогодние праздники, спасая жизни и оказывая неотложную помощь людям.В этом году для всех работников и посетителей окружной клиники Пыть-Яха городская профсоюзная организация работников здравоохранения приготовила незабываемый подарок - праздничную фотозону, которая расположилась в центральном холле.Она состоит из шикарной ели, елочных игрушек, бутафорских конфет и объемных цифр 2021. Создавали ее сотрудники хозяйственного отдела, члены профсоюза и сами медики. Они постарались вложить в этот небольшой островок больничного интерьера всю свою фантазию и душу, чтобы подарить коллегам и всем посетителям больницы праздничное настроение и, конечно же, красивые фотографии, которые останутся на долгую память.Однако праздничное оформление Пыть-Яхской больницы на этом не закончилось. Всех посетителей у центрального входа встречает яркими огнями новогодняя ель - небольшая фотозона в виде пирамиды из новогодних подарков.Отметим, что в каждом отделении медицинские работники постарались создать для пациентов, вынуждены встречать Новый год в больнице, уютную атмосферу самого любимого семейного праздника.