Наблюдательный совет фонда защиты прав дольщиков России принял решение восстановить в правах 151 югорчанина.Так, в Нефтеюганске будет достроена блок-секция второго дома №53 в микрорайоне 16А и блок-секция первого дома №53. Кроме того, в Лангепасе выплатят компенсации пострадавшим проблемного дома в 9 микрорайоне.Отметим, что с каждым участником долевого строительства ведется индивидуальная работа. Помощь будет оказываться до полного разрешения проблемы.Напоминаем, что в 2020 году правительство Югры заключило соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса с фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. В соответствии с документом в фонд направлено 422 миллиона рублей.Финансовая поддержка пойдет на завершение строительства пяти проблемных объектов на условиях софинансирования: 70 процентов - средства окружной казны, 30 процентов - средства фонда.-Соглашение дает возможность применять механизмы восстановления прав дольщиков с привлечением средств бюджета Российской Федерации и бюджета Югры. Намеченный план совместных действий позволит решить вопрос по достройке объектов в кратчайшие сроки, - прокомментировал заместитель губернатора Андрей Зобницев.Кроме того, югорским правительством сформирован план-график пострадавших граждан, который постоянно обновляется.За его исполнением следит рабочая группа, созданная в 2011 году. В ее составе - заместитель губернатора, курирующий окружной департамент строительства, руководители ведомства, службы жилищного и строительного надзора, депутаты окружной думы, представители региональной общественной палаты.