В Ханты-Мансийске выбрали победителей V городского конкурса-акции «Мой снеговик». В мероприятии приняли участие 30 команд. Результатом их труда стала аллея снежных героев в парке имени Бориса Лосева.Выбрать лучшую работу было нелегко, но опытные члены жюри подошли к делу со всей ответственностью, назвав победителей и призеров.В номинации «Символ года 2021» победила команда «Центра развития ребенка - детский сад № 8 «Солнышко». Лучшую «Семейку снеговиков» слепил коллектив Ханты-Мансийской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.Лучший «Снеговик-герой» получился у коллектива детского сада № 21 «Теремок», а самый «Динамичный снеговик» у Детской школы искусств. Замечательного «Сибирского снеговика» слепила команда детского сада № 23 «Брусничка».Кроме того, специальными призами награждены коллективы Издательского дома «Новости Югры», детского сада комбинированного вида № 14 «Березка», Гимназии № 1 и команда «Три поросенка».Однако в связи с введенными ограничениями на массовые мероприятия, награждение переносится на 2021 год. Информация о точной дате проведения будет опубликована заранее.