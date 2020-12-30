Согласно прогнозам метеорологов, 30 декабря в Югре ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -21...-26 градусов, при прояснениях -31...-36. Днем станет немного теплее: -18...-23 градуса, местами -28...-33. Также ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/с.Ханты-Мансийск: пасмурно и снег. Днем -22, ночью -32. Ветер 3-7 м/с.Сургут: пасмурно и снег. Днем -20, ночью -27. Ветер 3-4 м/с.Нижневартовск: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -29. Ветер 4-6 м/с.Нефтеюганск: пасмурно и снег. Днем -20, ночью -29. Ветер 4-5 м/с.Когалым: пасмурно и снег. Днем -22, ночью -30. Ветер 2-4 м/с.