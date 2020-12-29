Медицинские организации Югры, оказывающие первичную помощь, в том числе специализированную: женские консультации, центры компьютерной томографии, травматологические отделения, отделения дианостики, токсикологические отделения, будут работать в праздничные дни января 2021 года.Также продолжат работу в новогодние каникулы телемедицинские и колл-центры для дистанционного наблюдения за состоянием пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила на заседании оперштаба региона сегодня, 29 декабря.Глава региона также напомнила, что по поручению президента России в праздничные дни размер выплат медикам, работающим с COVID-19, будет удвоен. Кроме того, вакцинация от коронавируса, которая проходит в Югре, продолжится и в праздничные дни. В преддверии праздников губернатор призвала жителей по возможности оставаться дома.Наталья Комарова также отметила, что коэффициент распространения коронавируса в России снизился до единицы. Такой показатель зафиксирован уже в 77 субъектах. В Югре наблюдается устойчивая тенденция к превышению численности выздоровевших от новой коронавирусной инфекции над числом вновь заболевших.— В регионе за сутки заболело 219 человек, за все время — 40 854 заболевших. Выздоровевших 37 219 человек — добавилось 325 человек за сутки. Погибло 534 югорчанина, в том числе пять человек за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции 0,99. Таким образом регистрируется устойчивая тенденция превышения числа выздоровевших над числом заболевших. Наблюдается снижение числа лиц, находящихся под наблюдением на самоизоляции, – сказала глава Югры. – Лучший способ защитить себя и близких от инфекции — это остаться дома и провести праздники в семейном кругу. Если позволит погода, хотя прогноз на сильные морозы в Югре до 5 января, семейные прогулки на свежем воздухе укрепят наше здоровье.Напомним, накануне МЧС Югры оповестило о сильном морозе: по предварительному прогнозу 31 декабря и 1 января в Югре будет до -25… -30 градусов, местами до -34… -41 градусов.