Обеспечивать школы Ханты-Мансийского автономного округа питанием теперь будет по-другому, сообщает правительство Югры. Сегодня, 29 декабря, на очередном заседании под председательством губернатора Натальи Комаровой было принято постановление с корректировками по этому вопросу.– Необходимость корректировки обусловлена заменой социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания обучающимся льготных категорий на денежную выплату при переходе на дистанционную форму обучения с 2 сентября 2020 года. Эта норма будет действовать независимо от установления или отмены режима повышенной готовности, – констатировала глава региона.Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин добавил, что в соответствии с принятым решением стоимость одного дня питания на каждого обучающегося увеличивается более чем на 100 рублей.