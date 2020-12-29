Понижение температуры ожидается уже в ближайшие сутки, сообщает региональное управление МЧС России. В ночь с 29 на 30 декабря похолодает до -36 градусов. Днем немного потеплеет, температура воздуха будет -18… -23 градусов, местами -28… -33 градусов. А вот в последний день 2020 года и первый день 2021-го мороз ударит с новой силой: по предварительному прогнозу 31 декабря и 1 января в Югре будет до -25… -30 градусов, местами до -34… -41 градусов.– Морозная погода – всегда серьезное испытание для служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи) и рядовых граждан. Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование, – отмечает МЧС Югры.Спасатели рекомендуют отменить турпоходы и проведение работ на открытом воздухе. Кроме того, в холода осложняется обстановка на дорогах: учащаются поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева.– Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор и теплые вещи. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем, – напомнили спасатели.Югорчанам же рекомендуют теплее одеваться, а родителям тщательнее следить за тем, как одеты дети. А лучше детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями не гулять при температуре ниже 20 градусов.Если же есть необходимость выйти на мороз, не забудьте защитить лицо жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 или на единый номер вызова экстренных служб – 112.