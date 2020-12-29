Накануне, ближе к полуночи 28 декабря, ФКУ «Уралуправтодор» снял ограничения движения для пассажирского транспорта на федеральной автодороге Р-404 сообщением Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск. Трасса была временно закрыта на участке с 542 км и до 979 км из-за неблагоприятных погодных условий с полудня 28 декабря.– Движение на автодороге не затруднено, заторов нет, трасса находится в проезжем состоянии, – сообщает МЧС Югры. – На ФАД обеспечены работы по расчистке дорожной полосы. Мониторинг состояния федеральной автодороги ведется круглосуточно.Спасатели рекомендуют водителям всех видов транспорта быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. К тому же ожидается резкое похолодание 31 декабря и 1 января, а это тоже грозит автомобилистам, решившими отправиться в дальний путь, не праздничными событиями.