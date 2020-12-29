Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел обратился к православным христианам Югры с речью, в которой призвал верующих различать смысл церковного праздника и сложившиеся вокруг него традиции. Югорская епархия ввела ограничения купания на праздник Крещения Господня: купаний в иордани не будет.Митрополит Павел напомнил, что сложившиеся традиции купания в проруби имеют отношение к празднику Крещения Господня только как прообраз крещения Спасителя в водах Иордана.– Главное для христианина в этот день – это присутствие на церковной службе, исповедь и причащение Святых Христовых Таин, окропление крещенской водой. Вопрос о крещенских купаниях поднимается из года в год, как только Церковь начинает готовиться к празднику Богоявления Господня. В этом году этот вопрос актуален как никогда. 2020 год стал вызовом для всех нас, – считает церковнослужитель. – Болезнь не пощадила ни священнослужителей, ни мирян. А потому призыв «беречь себя и своих близких» сейчас, в преддверии праздника Крещения Господня, звучит с новой силой. Перенесенная болезнь, ослабленное здоровье или простое незнание о своей болезни – все это может привести человека к тяжелым последствиям окунаясь в крещенскую прорубь.Югорская епархия призвала жителей ХМАО прислушаться к рекомендациям врачей и воздержаться в этом году от купания в прорубях, «ведь человеческое здоровье – это хрупкий сосуд». Пресс-служба поясняет, что в храмах Югры будут освещать воду в специальных емкостях. Посетить церкви и набрать святой воды можно с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.