Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 29 декабря 2020 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 219 человек, с начала периода – 40 854.Оперативный штаб Югры сообщил о новых случаях распространения коронавирусной инфекции в регионе. По данным специалистов, за последние сутки в округе выявлено 219 новых случаев COVID-19.По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 28 пациентов, с симптомами ОРВИ – 185 человек, в бессимптомной форме заболевания протекают у шести югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 40 854За сутки 325 пациентов выздоровели, за весь период пандемии — 37 219 человек.За последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 874 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 человека.