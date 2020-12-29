Происшествие случилось весной 2019 года. Тогда следственные органы выявили, что старший инспектор Сургутского отдела лицензионно-разрешительной работы якобы воспользовался служебным положением. На него завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».Прокуратура Лангепаса сообщала: обвиняемый узнал, что житель Лангепаса своевременно не продлил разрешение на хранение двух единиц оружия, что является причиной для возбуждения административного наказания. Однако возбуждать дело он не стал, вместо этого предложил нарушителю продать ему огнестрелы по низкой цене.Пресс-служба управления Росгвардии по ХМАО – Югре прокомментировала kp.ru, что в отношении их сотрудника по материалам дела СКР Югры проведут прокурорскую проверку.– В случае установления вины сотрудник будет уволен из рядов Росгвардии, а также понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства, – заявляло ведомство.Однако дальнейшее рассмотрение дела зашло в тупик. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа во исполнение постановления Лангепасского городского суда сообщила, что по результатам проверки все обвинения с росгвардейца сняты.– Старший инспектор Сургутского отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Ханты-мансийскому автономному округу – Югре, в отношении которого было возбуждено уголовное дело Лангепасским следственным отделом СУ СК РФ по ХМАО-Югре по ч. 1 ст. 285 УК РФ, реабилитирован в связи с прекращением в отношении него уголовного дела за отсутствием состава преступления, – пояснила прокуратура «Комсомолке».