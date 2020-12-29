Метель, ухудшение видимости на дорогах и ветер до 15-20 метров в секунду прогнозируют синоптики в Югре будущей ночью. В Югре сегодня, 29 декабря, пройдет снег, будет облачно, с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой и умеренный снег, в отдельных районах метель.В регионе днем будет восточный ветер с переходом на северо-западный 5 – 10 м/с, ночью на востоке округа порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью -19…-24 градусов, при прояснениях до -34 градусов, днем -18…-23 градусов, в западных районах -28…-33 градусов.Ханты-Мансийск: -21 градус, облачно и слабый снег, ветер тихий, юго-западный 1 м/с.Сургут: -20 градусов, облачно и слабый снег, ветер слабый, восточный 3 м/с.Нижневартовск: -20 градусов, облачно и слабый снег, ветер слабый, восточный 4 м/с.Нефтеюганск: -17 градусов, облачно и слабый снег, ветер слабый, восточный 4 м/с.Когалым: -22 градусов, облачно, ветер слабый, восточный 4 м/с.29 декабря отмечается День памяти пророка Аггея. Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков. Он указал на религиозное равнодушие, в котором кроется главная причина всех бед. Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит – праздник или празднующий. Был он мужем, совершенным в добродетели, и, как славный и великий пророк, был любим и чтим всеми. Изображается святой Аггей старцем с благообразным лицом, обрамленным круглою бородою.