Природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в деятельности МУП «Березовонефтепродукт». А именно то, что предприятие использовало котельную в Березовском районе без установления санитарно-защитной зоны и проведения производственного экологического контроля.В результате своей работы предприятия выбросило в атмосферу загрязняющие вещества. При этом оно не зарегистрировано в соответствующем государственном реестре.Для работы котельной использовался каменный уголь. Отходы, образованные в результате сгорания твёрдого топлива, не паспортизированы, их надлежащий учёт не велся. Кроме того, приобретаемый каменный уголь выгружался на земельный участок вблизи реки Северная Сосьва, в дальнейшем перемещался на территорию открытой площадки для хранения угля вблизи котельной. Уголь складировался в водоохраной зоне реки на необорудованных для этого площадках без права пользования земельным участком.Суд рассмотрел иск прокураты и в настоящее время нарушения устранены.