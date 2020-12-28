Сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных подразделений Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Лангепаса, Радужного, Белоярского и других муниципалитетов региона напоминают югорчанам о мерах безопасности в праздничные дни.С населением проводят профилактическую работу – вручают памятки с рекомендуемыми способами защиты жилья, а также информацией об оказываемых охранных услугах и номерами «горячих» телефонов подразделений, где всегда придут на помощь. Особо контролируют соблюдение законодательства в области оборота оружия, сотрудники службы проверяют владельцев оружия.- Основные усилия подразделений территориального управления Росгвардии в предновогодние и праздничные дни сосредоточены на обеспечении охраны и антитеррористической защищенности объектов, охране общественного порядка и усилении патрулирования улиц и иных общественных мест, а также профилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия, обеспечении безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, - отметил полковник полиции Павел Бадин.