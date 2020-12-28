Прокурор города Сургута вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении против директора ООО ЧОО «Сургутинкасс» по статье \\"невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение\\".Во время проверки замечены случаи несвоевременной выплаты зарплаты работникам предприятия на сумму более 500 тысяч рублей. При этом в апреле 2020 года руководитель предприятия уже привлекался к административной ответственности за задержку выплаты зарплаты.Мировой судья Сургутского судебного района назначил директору административное наказание в виде дисквалификации, то есть лишения права занимать руководящие должности сроком на 1 год. Также прокурор города потребовал от руководителя восстановления трудовых прав работников, после чего задолженность перед работниками погашена и произведена выплата компенсации за дни задержки зарплаты.