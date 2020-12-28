В Ханты-Мансийском округе открыты для передвижения 56 ледовых переправ межмуниципального значения.Одна переправа открыта в Белоярском районе, 8 переправ в Кондинском районе, 13 – в Ханты-Мансийском, 16 в Березовском, 13 – в Октябрьском и 5 в Нижневартовском районах. Грузоподъемность ледовых дорог – от 5 до 20 тонн. Кроме того, 10 технологических ледовых переправ открыты в Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Сургутском районах.МЧС России по ХМАО – Югре напоминает: во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполнять требования всех информационных знаков. Не допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. А также выезжать на лёд медленно, без толчков и торможений.На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Перемещаться на транспорте при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.Необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.