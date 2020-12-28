В связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно: сильного ветра до 15-20 м/с, метели, снежных заносов на дорогах и ухудшения видимости ФКУ «Уралуправтодор» с 12.00 28 декабря вводит временное ограничение движения на федеральной автодороге - Р-404 Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск на участке с км 542+665 по км 952+979. Ограничение будет действовать для пассажирского транспорта до окончания неблагоприятных погодных явлений.Кроме того, на федеральных автодорогах Югры введено ограничение скорости до 70 км/ч. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан.Экстренные службы региона, органы исполнительной власти, автотранспортные предприятия, единые дежурно-диспетчерские службы проинформированы о ситуации и на автотрассе организовано дежурство сотрудников ГИБДД.МЧС настоятельно рекомендует водителям всех видов транспорта отказаться от выезда на трассу до окончания плохой погоды. А при движении по дороге необходимо быть особенно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.