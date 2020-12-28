В дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску обратился руководитель одного из сетевых магазинов с заявлением о краже мужской куртки на пуху стоимостью 12 тысяч рублей.Полицейские выяснили, что преступление совершила 32-летняя местная жительница. В признательных показаниях подозреваемая пояснила, что хотела порадовать супруга подарком на Новый Год, в качестве которого выбрала куртку. Однако, денег на покупку не нашлось, поэтому презент решила приобрести таким способом.В настоящее время по данному случаю дознавателями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В качестве максимального наказания женщина может получить до двух лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.Читайте также: Югорчанка украла ковровую дорожку из подъезда; В Мегионе нетрезвая дама украла у приятельницы девять поросят.