Жители региона вновь поддались на уловки мошенников и \\"подарили\\" им около 2,5 миллионов рублей.В дежурную часть города Сургута поступило заявление о краже от 53-летнего мужчины. Он на сайте «Авито» решил присмотреть для себя работу. Просматривая объявления, югорчанина привлекла запись «требуется водитель». Он не раздумывая, списался с работодателем, который ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, во время беседы он сообщил югорчанину, что для трудоустройства нужно внести 16 тысяч рублей на неизвестный счет, но они якобы будут возвращены. Мужчина доверился и перевел указанную сумму.Повелся на уловки аферистов и 22-молодой человек. Ему на телефон пришло сообщение с просьбой о голосовании, пройти по ссылке и выбрать достойных претендентов в модельном конкурсе. Парень решил откликнуться на предложение, кликнул по ссылке, ввел реквизиты своей банковской карты и в итоге лишился 50-ти тысяч рублей.Другому сургутянину предложили накануне праздников выгодную сделку – приобрести авто по привлекательной цене. Написали якобы представители немецкой компании и уговорили югорчанина перевести на расчетный счет свыше 300 тысяч рублей. Мужчина поверил словам мошенников и с легкостью распрощался с деньгами. В предвкушении встретить Новый год на новом автомобиле, югорчанин не заметил подвоха.По всем случаям возбуждены уголовные дела.