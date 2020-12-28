В Югре за минувшие дни зарегистрировано 87 преступлений, по горячим следам раскрыто 50.32-летняя жительница Ханты-Мансийска нашла банковскую карту. Но прежде, чем вернуть ее настоящему владельцу, решила пройтись накануне праздников по магазинам, приобрести подарки и купить продуктов. Таким образом, югорчанка потратила 11 тысяч рублей. Раньше женщина не была судима, а теперь против неё возбуждено уголовное дело. Праздники для нарушительницы пройдут под подпиской о невыезде.В Лангепасе местные жители тоже активно начали подготовку к предстоящим праздникам. Двое молодых людей присмотрели в магазине алкоголь и похитили 12 бутылок коньяка, общей стоимостью более 5 тысяч рублей. Во время допроса парни дали признательные показания. Возбуждено уголовное делоОчередное хищение совершил и 20-летний житель Сургута. В ночное время, находясь на территории дачного участка, он проник в баню и беседку, откуда похитил коптильню и гитару. Против безработного гражданина возбудили дело и теперь он находится под подпиской о невыезде.В дежурную часть города Урая обратилась 52-летняя гражданка с заявлением о краже. По ее словам, в ночные часы неизвестный, находясь в подъезде жилого дома, украл ее паспорт. Сотрудниками полиции установлена личность похитителя – им оказался 23-летний местный житель. Во время обыска документ забрали. Против молодого человека возбуждено уголовное дело.