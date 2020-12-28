В Югре растёт количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки лабораторно подтверждено 221 новый случай заболевания COVID-19 в 22 муниципалитетах. Всего на территории региона зафиксировано 40 635 случаев новой коронавирусной инфекции.По клинической структуре: на момент выявления у 178 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 7 человек коронавирус никак не проявлял себя.Контакт установлен в 203 случаях, по 18 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 14 193 человека, сняты с наблюдения – 141 840 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 3 377 человек, всего – 1 196 556 югорчан.Первые в списке по заболеваемости: Нижневартовск – 21; Мегион – 21; Ханты-Мансийск – 20; Сургут – 20; Нефтеюганский район – 19; Нягань – 17; Нефтеюганск – 13; Сургутский район – 11; Когалым – 10.Далее идут: Кондинский район – 9; Пыть-Ях – 8; Радужный – 7; Югорск – 6; Октябрьский район – 6; Покачи – 6; Урай – 6; Нижневартовский район – 5.Закрывают список: Лангепас – 4; Березовский район – 4; Белоярский район – 3; Ханты-Мансийский район – 3; Советский район – 2.Состояние 121 пациента тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 529 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 214 человек, за весь период пандемии выздоровели 36 894 югорчан.