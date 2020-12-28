В связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации и 30-ой годовщины со дня образования МЧС России в Ханты-Мансийске состоялся парад пожарно-спасательной техники.В автоколонне прошли современные автоцистерны 7 пожарно-спасательного отряда, аварийно-спасательные автомобили КУ «Центроспас-Югория» и управления гражданской защиты. Стартовала техника от 132 пожарно-спасательной части и прошла по главным улицам города.Первая остановка была на территории КУ «Центроспас-Югория», где спасатели почтил память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Далее пожарные машины проследовала к зданию пожарной каланчи, расположенной на улице Комсомольская, где также сотрудники МЧС России возложили цветы к памятной плите в честь пожарных, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.Несмотря на холод, мероприятие прошло на «одном дыхании» и вызвало у жителей города особый интерес. Автолюбители поздравили сотрудников МЧС громкими автосигналами.