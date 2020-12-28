Метеорологическая обстановка в Югре 28 декабря: Днём: -14,-19 °С, по юго-западу -8,-13 °С, по северу и востоку -24,-29 °C. Ночью: -20,-25 °С, по юго-западу -14,-19 °С, по северу и востоку -30,-35 °С, при прояснениях -40,-45 °C. Облачно с прояснениями. Небольшой снег, ночью в центральных районах сильный снег, метель. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.В Ханты-Мансийске: Днём -14,-16 °С, ночью -21,-23 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью сильный, днём умеренный снег, метель. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, ночью порывы до 15 м/с.Сургут: Днём -17 °С, ночью -17 °С, снег, ветер юго-восточный 8-9 м/с.Нижневартовск: Днём -22° °С, ночью -19 °С, снег, ветер юго-восточный 11-12 м/с.Нефтеюганск: Днём -17 °С, ночью -18 °С, снег, ветер юго-восточный 8-10 м/с.Когалым: Днём -23 °С, ночью -20 °С, снег, ветер юго-восточный 9-10 м/с.Православные люди в этот день отмечают память святого Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове в 16 веке. Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили по этому поводу. Погода этого дня предсказывала, каким будет март.