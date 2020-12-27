Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова поздравила сотрудников МЧС и ветеранов службы с Днём спасателя и 30-летием со дня образования ведомства. По ее информации, в этом году сотрудники пожарно-спасательных подразделений спасли 192 человека.– Вы с честью выполняете свой служебный долг. Каждый из нас знает, если беда, то спасатели придут на помощь. К обеспечению безопасности в нашем регионе особое отношение. Защита жизни, здоровья и благополучия граждан в безусловном приоритете. Ваша служба в полной мере выполняет эти задачи, обеспечивая безопасность жителей. Особые слова признательности – ветеранам, тем, кто своим профессионализмом и преданностью благородному делу заложил высокие стандарты спасателей Югры, – отметила Комарова.Губернатор пожелала мчсникам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе во благо Югры и Отечества.