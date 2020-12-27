По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 28 декабря в центральных районах округа ожидается сильный снег. В течение суток местами будет наблюдаться ветреная погода до 15-20 м/с, при усилении ветра - метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.Во вторник, 29 декабря прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-восточный 6-11 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью -20,-25 °С, при прояснениях -30,-35 °С, днем -16,-21 °С, по западу -26,-31 °С.30 декабря - небольшой снег, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -24,-29 °С, при прояснениях -30,-35 °С, днем -20,-25 °С, по западу -26,-31 °С.Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу рекомендует в случае ухудшения погодных условий (сильного ветра и снижения видимости) водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.