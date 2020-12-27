Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 27 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 223 и составило 40 414 человек.Зафиксированы и подтверждены новые случаи COVID-19 в 18 муниципалитетах: Сургут – 30, Нижневартовск – 26, Нефтеюганск – 24, Ханты-Мансийск – 21, Нягань – 19, Нефтеюганский район – 15, Мегион – 13, Октябрьский район – 11, Когалым – 10, Урай – 10, Сургутский район – 9, Советский район – 8, Лангепас – 6, Кондинский район – 6, Югорск – 5, Покачи – 5, Пыть-Ях – 4, Ханты-Мансийский район – 1.На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 22 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 14 987, сняты с наблюдения – 140 868. За сутки на COVID-19 обследовано 5 514 человек, всего – 1 193 179. Коэффициент распространения инфекции – 1,02. Показатель охвата тестированием населения – 304,74.Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 161,53%. Состояние 119 пациентов тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 525 человек. За сутки излечились 280 человек, за весь период пандемии – 36 680 югорчан.За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 552 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 390 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек.