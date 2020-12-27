Когалымские следователи собрали достаточную доказательственную базу по делу о умышленном уничтожении имущества, убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух лиц. Все эти деяния совершил 29-летний местный житель.Трагический инцидент произошел 30 сентября 2019 года около пяти утра в одном из домов по улице Дружбы Народов. В это время пьяный злоумышленник проник в квартиру к своим соседям, которые «достали» его асоциальным образом жизни. Чтобы избавиться от неугодных соседей, он разлил принесенный с собой бензин и поджег его.– Убедившись, что огонь разгорелся, он вернулся в свою квартиру. Благодаря бдительности других жильцов, заметивших пожар, и своевременно прибывшим пожарным, одного из мужчин удалось спасти. Второй скончался от отравления угарным газом, – рассказали в Следственном комитете по ХМАО-Югре.Злоумышленник частично признал свою вину. Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, в момент совершения противоправных деяний он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Подсудимый направлен на принудительное лечение в психушку.